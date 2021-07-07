Ксения Шойгу нашла в Кронштадте площадку для "Форта Боярд"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кронштадте в ближайшее время начнутся работы по ремонту фортов и их приспособлению под современное использование, в частности, форт Чумной планируют сделать площадкой для телеигры "Форт Боярд", сообщила журналистам руководитель проекта "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Проект предусматривает создание в Кронштадте новой туристско-рекреационной зоны.

По словам Ксении Шойгу, в 2023 году на этой территории откроются лицей и спортивные площадки, в целом здесь появятся 32 новых объекта. Работы начнутся с форта "Александр I" ("Чумной форт", с 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы).

"В этом году мы сможем увидеть работы по фасадам. Все противоаварийные работы будут запущены. Моей мечтой стало в Кроншлоте (один из фортов - ИФ) открыть ЗАГС. Форт Чумной хотят сделать площадкой для "Форта Боярд". Уже идут переговоры с телевизионными группами, чтобы проводить здесь съемки", - добавила она.

Поскольку люди жалуются, что до фортов тяжело доехать, организаторы проекта задумали сделать перехватывающие парковки.

"Есть также претензия, что мало мест для молодежи. Мы хотим построить спортивные площадки для подростков, а также открыть три ресторана, из них одно кафе будет детским", - сказала Шойгу.

Она отметила, что до открытия Кронштадтского собора город посещали всего 70 тысяч человек в год.

"Когда собор открылся, цифра выросла до 1,7 млн. Сегодня среднее посещение нашей парковой зоны - от 9 до 17 тысяч человек в выходные, в будни - 4,5 тысяч. Когда откроем все 32 объекта, по нашим прогнозам, в кластер будет проходить 3 млн человек в год", - подчеркнула руководитель проекта.

Общая территория "Острова фортов" составляет свыше 100 га. Участок расположен в исторической части Кронштадта в районе Каботажной гавани.

Президент Владимир Путин в 2019 году предложил там создать самый большой в мире остров-музей истории ВМФ. В том же году проект был представлен на Петербургском экономическом форуме. В 2020 начались работы и были открыты для посещения первые объекты. Проект реализует АНО "Остров фортов".

Осенью 2020 года сообщалось, что совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил эскизный проект реставрации и приспособления под современное использование фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I". В частности, Чумной форт предполагалось приспособить под гостиницу и музейные экспозиции, посвященные борьбе с бактериальными инфекциями и вирусными болезнями. При этом предлагалось сохранить исторический облик всех трех фортов, сложившийся в первой трети XX века, без полного воссоздания утраченных в XX веке и ранее объемов, с консервацией частично сохранившихся элементов.

Форты Кронштадта "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" являются частью системы обороны Кронштадтской крепости, в которую всего входят 19 фортов и батарей. В советский период форты эксплуатировались военными, а в 1986 году были выведены из состава фортификационных сооружений. Сегодня объекты находятся в ведении Минобороны.