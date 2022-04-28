Беглов пообещал провести модернизацию Кронштадта за 80 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На развитие и модернизацию города Кронштадт на острове Котлин, входящего в состав Петербурга, будет потрачено 80 млрд рублей, сообщил в Заксобрании губернатор Александр Беглов.

"Это первая масштабная модернизация Кронштадта с Петровских времен", - отметил он.

В проекте примет участие федеральный центр. Беглов напомнил, что по решению президента Владимира Путина в Кронштадте создается кластер "Остров фортов", посвященный истории русского флота, уже открыты две очереди музейно-исторического парка "Патриот", началась реставрация форта "Кроншлот", согласованы планы восстановления фортов "Александр I" и "Петр I".

Бюджет Петербурга, уточнил Беглов, профинансирует шесть проектов модернизации улично-дорожной сети Кронштадта, федеральный центр - создание новой развязки с Кольцевой автодорогой в районе Комплекса защитных сооружений.

Путин в 2019 году предложил там создать в Кронштадте самый большой в мире остров-музей истории ВМФ. В том же году проект был представлен на Петербургском экономическом форуме. В 2020 там начались работы и были открыты для посещения первые объекты. Проект реализует АНО "Остров фортов".

Осенью 2020 года сообщалось, что совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил эскизный проект реставрации и приспособления под современное использование фортов "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I". В частности, Чумной форт предполагалось приспособить под гостиницу и музейные экспозиции, посвященные борьбе с бактериальными инфекциями и вирусными болезнями. При этом предлагалось сохранить исторический облик всех трех фортов, сложившийся в первой трети XX века, без полного воссоздания утраченных в XX веке и ранее объемов, с консервацией частично сохранившихся элементов.

Форты Кронштадта "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I" являются частью системы обороны Кронштадтской крепости, в которую всего входят 19 фортов и батарей. В советский период форты эксплуатировались военными, а в 1986 году были выведены из состава фортификационных сооружений. Сегодня объекты находятся в ведении Минобороны.