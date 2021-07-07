Издание Readovka заблокировало собственный сайт

Фото: Jesus Hellín/Europa Press via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Интернет-издание Readovka временно заблокировало свой сайт в рамках обеспечительных мер, принятых по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина о защите чести и достоинства. Редакция сообщила, что уведомила суд, что удалила текст, к которому у парламентария возникли претензии.

Сайт заблокирован "в рамках исполнения требований исполнительного производства от 19 марта 2020 года № 34629/20/50060-ИП, на основании исполнительного листа от 17.03.2020 № 029291783, выданного Видновским городским судом".

Издание планирует публиковать свои материалы в Telegram, во "ВКонтакте" и Instagram.

2 июля в редакцию Readovka пришли судебные приставы и принесли постановление о блокировке всего сайта издания. 1 июля прошло заседание Видновского городского суда по иску Саблина об удалении одной из публикаций издания. Решение о блокировке сайта суд принял еще в марте 2020 года в порядке обеспечительной меры по иску депутата, уточнили в издании.

Главред Readovka Алексей Костылин сообщил, что публикация, вызвавшая недовольство единоросса, была удалена, а также был оплачен исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей за отказ заблокировать сайт по первому постановлению.

"Мы полностью выполнили требования суда, по решению которого были вынесены обеспечительные меры о блокировке. Но мы всё равно вынуждены заблокировать свой сайт", - отметил Костылин.

По его словам, до тех пор, пока суд не снимет обеспечительные меры, издание обязано их исполнять. "То есть, наш сайт должен быть заблокирован. Иначе пристав зафиксирует повторное нарушение (отказ от блокировки) и нам будет грозить уже уголовная ответственность", - заявил главред.

Readovka отправила уведомление в Красногорский отдел судебных приставов об исполнении решения Видновского городского суда, а также в сам суд.

"Однако как всё произойдет в реальности, и когда мы сможем разблокировать свой сайт, мы не знаем", - добавил Костылин.