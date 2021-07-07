Что произошло за день: среда, 7 июля

Уровень коллективного иммунитета в 90%, убийство президента Гаити и самоблокировка издания Readovka

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%. Роспотребнадзор и Минздрав должны "актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения". Между тем в РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19, в том числе в Москве - 5 621, а Роспотребнадзор призвал устраивать конкурсы между регионами на предмет COVID-free. Всего в стране от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек.



- Убит президент Гаити. Его застрелили ночью в собственной резиденции. В стране объявлено военное положение.

- Топливный союз предложил повысить экспортные пошлины на нефтепродукты. Это нужно для того, чтобы добиться отвязки внешнего рынка от внутреннего и снизить оптовые цены, считают в РТС.

- Утром в Тюмени пришедший в банк мужчина захватил двух человек в заложники и потребовал 15 млн рублей, однако очень быстро сдался властям.

- Издание Readovka заблокировало собственный сайт. Редакция пошла на это в рамках обеспечительных мер, принятых по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина о защите чести и достоинства.

- Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам, в том числе музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики. При этом крупнейшие федеральные музеи столицы (Пушкинский, Исторический и Третьяковка) заявили, что пока не планируют вводить эту систему.

- Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву. По прогнозу метеослужбы, температура будет повышаться ежедневно и достигнет пика в понедельник - вторник.