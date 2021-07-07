Экс-глава курского фонда капремонта получил 3,5 года за мошенничество

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор бывшему директору регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области за коррупционные преступления, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что с 2015 по 2017 год фигурант принял работы по ремонту внутридомовой системы газоснабжения, которые превышали размер предельной стоимости. В итоге ущерб составил почти 98,3 млн рублей.

Кроме того, в июне 2016 года фирма-подрядчик за покровительство незаконно провела ремонт в принадлежащих экс-чиновнику объектах недвижимости на общую сумму 256,6 тыс. рублей.

Суд признал бывшего руководителя фонда виновным по части 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Также он оштрафован на 276,5 тыс. рублей и на два года лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.