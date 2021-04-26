Экс-глава липецкого фонда капремонта осужден за мошенничество с кредитами

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правобережный районный суд Липецка признал виновным в мошенничестве бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Липецкой области Александра Козина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в декабре 2013 года и апреле 2014 года обвиняемый взял два кредита в Липецккомбанке на сумму в 15 и 20 млн рублей. Выплатив 4,5 млн рублей, он прекратил погашать кредиты.

Банк оценил в 30 млн рублей ущерб, причиненный Козиным.

Обвиняемый, в свою очередь, вины не признал. Козин утверждал, что стал жертвой неправомерных действий бывших руководителей банковского учреждения и его партнера по бизнесу.