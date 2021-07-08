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Сотрудники ДПС в Перми задержали депутата Госдумы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Депутата Государственной думы РФ Алексея Бурнашова задержали в Перми, по предварительным данным, он был за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает региональное отделение "Единой России" в четверг.

"По имеющейся информации, сегодня в Перми с признаками опьянения сотрудниками ДПС был задержан депутат Госдумы Алексей Бурнашов", - говорится в сообщении.

Региональное отделение раскритиковало такое поведение депутата.

"Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он - депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", - приводятся в сообщении слова секретаря краевого отделения ЕР Вячеслава Григорьева.

По данным портала "Новости Перми", Бурнашова задержали из-за нарушения правил дорожного движения. Издание сообщает, что при общении с депутатом сотрудники ДПС предложили ему пройти алкотест. После этой просьбы, по данным портала, депутат набросился на полицейского.

Издание опубликовало видеозапись, на которой запечатлен человек в наручниках, визуально похожий на депутата Бурнашова.

В пресс-службах региональных управлений МВД и СКР не комментируют эту ситуацию.

Бурнашов избран депутатом ГД РФ в 2016 году. Является членом фракции "Единая Россия", входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Единая Россия Госдума Алексей Бурнашов МВД

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