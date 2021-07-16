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В Госдуме предложили депутату Бурнашову публично извиниться за оскорбления

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила в пятницу, что депутат Алексей Бурнашов нарушил этику и должен принести публичные извинения.

На сайте Госдумы сообщается, что комиссия изучила видеоматериал в отношении депутата Бурнашова "в связи с обращением гражданина А.И.Абдуллаева и установила факт нарушения им правил депутатской этики".

"В связи с этим комиссия вынесла решение указать Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения", - отмечается на сайте палаты парламента.

В начале июля Бурнашова задержали в Перми из-за нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ДПС предложили ему пройти алкотест, после чего, по данным СМИ, депутат набросился на полицейского. После уже закованный в наручники Бурнашов принялся оскорблять полицейских и угрожать им, отмечали СМИ.

Бурнашов избран депутатом Госдумы РФ в 2016 году. Он является членом фракции "Единая Россия", но не является членом партии, входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Госдума Алексей Бурнашов

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