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Медсестра в Калужской области вколола пациенту воду вместо вакцины

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Медсестра в Жуковской центральной районной больнице Калужской области вколола пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса "Ковивак", сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей официальной странице в инстаграме.

"Что было на самом деле. 26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился", - пояснил Шапша.

Попытку подмены препарата водой заметили. Чуть позже в тот же день пациента привили нужной вакциной.

В учреждении начата служебная проверка. Медсестра - в отпуске, но, по мнению Шапши, из-за халатности на рабочее место уже не вернется и будет уволена.

Министру здравоохранения региона Константину Пахоменко поручено проверить все пункты вакцинирования и организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ.

Калужская область Владислав Шапша Коронавирус

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