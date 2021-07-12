Врача, допустившего "вакцинацию" от COVID водой, уволили в Калужской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уволен врач из прививочной бригады, во время работы которой двух человек в Калужской области "вакцинировали" водой для инъекций вместо препарата "КовиВак", сообщила пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел в центральной районной больнице Жуковского района области. Проверка показала, что медсестра прививочной бригады по неосторожности разбила три ампулы вакцины. "В этой связи 26 июня при вакцинации вторым компонентом двум пациентам вместо вакцины была введена вода для инъекций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вколовшая воду медсестра сейчас в отпуске, но после него ее уволят за халатность.

"Прививку" водой получили жители Подмосковья. У них в больнице работают родственники, и они рассчитывали вакцинироваться "КовиВаком".

"В Москве и Подмосковье это сделать было проблематично. Хотели вакцинироваться по блату, но не получилось, попали в историю", - цитирует пресс-служба губернатора региона Владислава Шапшу.

Ранее сообщалось только об одном "привитом" водой пациенте. В больнице провели служебную проверку. Министру здравоохранения региона Константину Пахоменко поручено проверить все пункты вакцинирования и организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ.