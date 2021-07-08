Туроператоры планируют запустить чартерные программы в Египет в полном объеме осенью

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры, вероятнее всего, запустят чартерные программы в Египет в полном объеме осенью, когда в стране наступает высокий туристический сезон, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Все полетные мощности уже поставлены на Турцию, и туроператоры должны выполнить обязательства перед туристами, которые приобрели туры в эту страну. Кроме того, лето - не сезон для Египта, в августе там пятидесятиградусная жара. Поэтому, вероятнее всего, все отлетают летнее расписание как планировали, а чартерные программы в Египет начнутся с осени, как это традиционно было до закрытия направления", - сказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что пока нет ясности о том, в каком объеме будут разрешены и полеты и из каких городов, невозможно говорить о том, какими будут полетные программы и когда они начнутся.

В "Интуристе" напомнили, что Танзания в прошлом году была открыта с 1 августа, но чартеры туда полетели с октября, когда в стране начался высокий сезон.

В компании TEZ TOUR считают, что на заключение договоров с авиакомпаниями о чартерных программах, определение объемов и условий возобновления авиасообщения уйдет порядка 3-4 недель.

В "Интуристе" также сообщили, что открытие Египта повысит конкуренцию между направлениями и приведет к снижению цен на отдых в Турции, Крыму и Краснодарском крае.

В пресс-службе туроператора напомнили, что туры на курорты Египта сейчас предлагают большинство крупных туроператоров с перелетом на регулярных рейсах через Каир или со стыковкой в Стамбуле.

"Примерная стоимость семидневного тура на двоих с перелетом на регулярном рейсе в Каир в отеле 3* all inclusive составляет 65 тыс. рублей. Запуск чартерной перевозки позволит снизить цену до 50-55 тыс. рублей, то есть на 15-20% туры будут дешевле", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, это дороже Турции, так как туда лететь на полтора часа быстрее. В Турции минимальные цены стартуют от 35 тыс. рублей на двоих.

"Но в любом случае открытие такого массового и любимого российскими туристами направления благотворно скажется на цене отдыха в Краснодарском крае, Крыму. И, скорее всего, стоимость отдыха в Турции также снизится на 10-15%, так как открывается второе зарубежное массовое направление", - подчеркнули в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.