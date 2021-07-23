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РФ открывает с 9 августа авиарейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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"С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - сообщили журналистам в оперштабе в пятницу.

Российская делегация была направлена в Египет в середине июля для оценки ситуации на курортах этой страны после того, как 8 июля президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом.

Указом от 8 июля также указом отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были не разрешены, хотя постоянно появлялась информация о скором снятии запрета.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Хургада Шарм-эш-Шейх Египет РФ коронавирус COVID-19

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