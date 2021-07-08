В РФ менее 1% привитых двумя компонентами вакцины заболевают COVID-19

В России также выявляются единичные случаи повторного заболевания коронавирусом, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Согласно официальным данным Минздрава, только 0,7% граждан, полностью привитых от коронавируса российскими вакцинами, заражаются этой инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента, прошедшие три недели, люди с таким статусом заболевают в 0,70% случаев от общего количества привитых", - сказала Попова.

Она уточнила, что "эти цифры из единого ресурса Министерства здравоохранения РФ", где ведется персональный учет каждого заболевшего и привитого.

"То есть у нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества, ну, это два человека на 300 привитых. И все наши три вакцины, которые уже на рынке, дают примерно одно и то же количество от 0,71 до 0,76%, вот такой интервал для этих трех вакцин", - пояснила Попова.

Она отметила, что при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях.

"Но надо иметь в виду, что, если мы будем считать немножко по-другому и считать людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, тогда количество заболевших будет выше. Ну, совершенно понятно, иммунитет еще не сформировался", - рассказала глава Роспотребнадзора.

В РФ единичные случаи повторного заболевания

В России выявляются единичные случаи повторного заболевания коронавирусом, количество таких заболевших минимальное – менее 1%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их, почему-то, чуть больше", - сказала Попова.

По словам главы ведомства, врачи, которые непосредственно работают с больными COVID-19, "считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, – надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности".