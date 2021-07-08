Попова отметила, что в РФ нет необходимости в локдауне и ужесточении COVID-мер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день нет необходимости введения локдауна или ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет. И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что сегодняшний алгоритм действий по борьбе с коронавирусом, который был введен, например, в Москве, когда "был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса", показал, что "меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают".

Беспокоящие регионы

Вместе с тем Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самый высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

"Безусловно текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране. Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ, во всех остальных ситуация чуть более спокойная, но абсолютно не стабильная", - сказала Попова.

По ее словам, дальнейшее "развитие ситуации зависит только от того, как мы будем соблюдать те меры, которые сегодня нам, предлагают специалисты".

Штаммы в РФ

Попова сказала, что на сегодняшний день в РФ "порядка 66% всех штаммов", которые выявляются "вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта".

"Остальная часть - это штамм "альфа", и штамм классический вот именно он и есть, который к нам пришел, немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции мы выделяем", - уточнила глава Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, в четверг суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 818 случаев, умерли за сутки 734 пациента.

Наибольшее число случаев – 6 040 – выявлено в Москве. Вслед за российской столицей идут Московская область – 2 581 случай, Санкт-Петербург – 1 937 случаев.