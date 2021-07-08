Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Попова отметила, что в РФ нет необходимости в локдауне и ужесточении COVID-мер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день нет необходимости введения локдауна или ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет. И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что сегодняшний алгоритм действий по борьбе с коронавирусом, который был введен, например, в Москве, когда "был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса", показал, что "меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают".

Беспокоящие регионы

Вместе с тем Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самый высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

"Безусловно текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране. Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ, во всех остальных ситуация чуть более спокойная, но абсолютно не стабильная", - сказала Попова.

По ее словам, дальнейшее "развитие ситуации зависит только от того, как мы будем соблюдать те меры, которые сегодня нам, предлагают специалисты".

Штаммы в РФ

Попова сказала, что на сегодняшний день в РФ "порядка 66% всех штаммов", которые выявляются "вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта".

"Остальная часть - это штамм "альфа", и штамм классический вот именно он и есть, который к нам пришел, немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции мы выделяем", - уточнила глава Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, в четверг суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 818 случаев, умерли за сутки 734 пациента.

Наибольшее число случаев – 6 040 – выявлено в Москве. Вслед за российской столицей идут Московская область – 2 581 случай, Санкт-Петербург – 1 937 случаев.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ менее 1% привитых двумя компонентами вакцины заболевают COVID-19

Что произошло за день: четверг, 8 июля

Марию Алехину снова арестовали на 15 суток

Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

В Петербурге запретили косить низкую траву из-за жары

Большинство россиян оказались сторонниками официального брака

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');