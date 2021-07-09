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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
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Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID
Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается рост распространения коронавируса, но из Москвы и Санкт-Петербурга заболеваемость уходит в регионы.

"В целом по стране по итогам 26-й недели мы наблюдаем рост: плюс 17%, текущая неделя этот рост подтверждает", - заявила Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она сказала, что в структуре субъектов РФ произошли изменения: "и сейчас на Москву приходится меньший удельный вес, чем это было 2-3 недели назад". "В целом по Москве, области и Санкт-Петербургу общая доля значительно снизилась, но и доля регионов в структуре заболеваемости за прошедшую неделю увеличилась с 44 до 52%. Эпидситуация развивается в разных субъектах РФ по-разному, преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный, и присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ, и основные меры предпринимаются именно здесь", - утонила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что для прогнозирования дальнейшего развития ситуации по COVID-19 важно увеличивать охват тестированием, "чтобы своевременно выявлять всех заболевших, всех инфицированных и начинать все меры, которые предупреждают дальнейшее распространение (инфекции - ИФ), и своевременная медицинская помощь оказывается до наступления тяжелого состояния".

"За последние четыре недели охват тестированием увеличился, и по итогам 26 (недели) показатель составляет 339,4 на 100 тыс. населения. Напомню, у нас базовый уровень это 200 на 100 тыс. населения, нельзя его снижать", - считает Поповаю

Вместе с тем, она сказала, что "есть регионы, это 13, где этот показатель меньше: Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская область, Адгея, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ненецкий АО, Еврейская АО и Алтайский край".

"Это плохой прогностический признак, потому что в этом случае своевременно эпидситуацию просчитать и оценить будет крайне сложно. При таком тестировании никакого прогноза взвешенного сделать будет невозможно", - добавила Попова.

Хроника коронавируса. Июль.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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