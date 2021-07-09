Эвакуированы 45 туристов, застрявшие в горах КЧР из-за размытого моста

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация группы туристов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира из-за смытой дождями автопереправы на реке Подорванка, завершилась в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по республике.

"Всего было эвакуировано 45 человек. Часть туристов были направлены в гостиницу в поселке Домбай Карачаевского городского округа, где они ранее остановились. Часть туристов на частном автотранспорте была направлены в поселок Псебай Краснодарского края", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

Решение по восстановлению автомобильной переправы будет принимать администрация комплекса с привлечением инженерных служб.

Как сообщалось, в четверг группа туристов, в том числе шестеро детей, застряли из-за размытой ливнями автопереправы на реке Подорванка на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса в горах Карачаево-Черкесии. В результате происшествия никто не пострадал.