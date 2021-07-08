Около 40 туристов застряли из-за размытой дороги в горах КЧР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сильные дожди смыли автопереправу через реку Подорванка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, отрезав от внешнего мира группу туристов, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по КЧР.

"В 19:30 поступило сообщение о том, что в результате выпадения осадков в горах в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района, на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса повреждена автомобильная переправа через реку Подорванка", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

По данным МЧС, на территории комплекса остаются 39 туристов, в том числе шестеро детей, которые прибыли на отдых на одном микроавтобусе и шести легковых автомобилях. В ГУ МЧС России по КЧР отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. На место выехали сотрудника Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда для переправы отдыхающих.

Ранее, 29 июня, сообщалось о введенном в КЧР режиме повышенной готовности из-за непогоды. Из-за сильных осадков в Карачаево-Черкесии оказалось перекрытым движение на двух федеральных трассах "Черкесск-Домбай" и "Усть-Джегута -Кисловодск".