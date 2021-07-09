Аптеки предложили новый вид контроля за продажей рецептурных лекарств

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минздрав и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривают возможность обязать аптеки при продаже рецептурных лекарств вносить данные о них в систему маркировки, пишет газета "Коммерсантъ".

Таким образом с ее помощью будет вестись учет рецептов. Для этого бланки необходимо будет дополнить сквозной нумерацией. Пока идея прорабатывается с технической точки зрения.

С этой инициативой выступила Ассоциация аптечных учреждений "СоюзФарма". Она предложила запустить подобный пилотный проект в Белгородской области, где уже внедряется IT-платформа "Электронный рецепт".

По мнению главы "СоюзФармы" Марии Литвиновой, внесение информации о рецептах в систему маркировки позволит избежать ажиотажного спроса пациентов, которые часто покупают препараты впрок или занимаются самолечением. По ее словам, инициатива ассоциации позволит этого избежать, поскольку Росздравнадзор сможет проверять законность отпуска препаратов с помощью системы маркировки дистанционно и автоматически предостерегать аптеки.

В ЦРПТ выразили готовность участвовать в эксперименте по внедрению электронных рецептов в систему маркировки. Минздрав отметил, что "в первую очередь должна быть отработана модель доставки рецептурных лекарств, обеспечивающая безопасность пациентов".

"Без этого делать следующие шаги мы считаем преждевременным", - заявили в министерстве.

В компании "Медиката" "Ъ" пояснили, что если интеграция региональных систем здравоохранения с системой маркировки произойдет, то процесс синхронизации рецептов и маркировки будет для аптек, за исключением онлайн-аптек, бесплатным. Отмечается, что бесплатной будет и возможность запроса электронных рецептов и их гашения.