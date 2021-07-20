В Иркутской области организовали доставку на дом лекарств заболевшим COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области организовали доставку медицинских препаратов жителям, болеющим COVID-19: занимаются этим волонтеры, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Самая большая потребность в помощи врачам оказалась в столице региона. На сегодняшний день автоволонтеры доставили 70 комплектов лекарственных препаратов жителям Иркутска, которые находятся на самоизоляции в связи с тем, что переносят COVID-19", - цитирует пресс-служба министра по молодежной политике Иркутской области Маргариту Цыганову.

Кроме того, волонтеры развозят лекарства для граждан, которым врачи выписали рецепты, не связанные с коронавирусом. Еще одно направление помощи волонтеров - доставка врачей по вызовам из поликлиник.

Доставка лекарств сейчас проходит в Иркутске, Усть-Илимске, а также четырех районах - Ольхонском, Жигаловском, Заларинском и Тайшетском.