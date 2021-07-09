Башкирское МВД требует более 1,6 млн руб. с организаторов акций в поддержку Навального

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - МВД Башкирии обратилось в Кировский райсуд Уфы с иском о взыскании с организаторов несогласованного митинга, прошедшего в городе 23 января, расходов на оплату труда полицейских в их нерабочее время, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

Иск в суд от республиканского управления МВД "о возмещении ущерба" поступил к Чанышевой Л.А., Комлевой О.Ю. и Янбердину И.И., говорится в сообщении.

По данным суда, требования истца мотивированы тем, что ответчики 23 января этого года организовали несогласованную акцию на улице Ленина в Уфе, в котором приняли участие более 2 тыс. человек.

Для обеспечения общественной безопасности на митинге "в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства МВД по РБ", в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время. Всего на охрану общественного порядка было привлечено 202 сотрудника, отметила пресс-служба.

Подготовка к судебному заседанию по иску назначена 27 июля.

Одна из ответчиц - активистка уфимского штаба Навального (деятельность штаба прекращена судом, организация признана экстремистской) Ольга Комлева на своей странице в фейсбуке сообщила, что истец требует взыскать с троих организаторов митинга солидарно 529 тыс. рублей.

Комлева также сообщила, что аналогичный иск МВД по Башкирии о взыскании с нее лично более 1,1 млн рублей за внеурочную работу 471 сотрудника полиции на несогласованном митинге, прошедшем в Уфе 31 января, находится на рассмотрении в Демском районном суде города.

В пресс-службе МВД по Башкирии воздержались от комментариев по данному поводу.

Как сообщалось, несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли 23 и 31 января в ряде городов, в том числе в Уфе.