Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

Деятельность организаций запрещена в России

Здание Мосгорсуда Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ НКО-иностранными агентами), а также так называемых штабов Навального.

"Иск прокуратуры удовлетворен", - говорится в сообщении Мосгорсуда.

Там добавили, что решение суда о запрете деятельности ФБК и штабов Навального должно быть исполнено немедленно - то есть сразу, а не через месяц.

Защита намерена обжаловать решение суда.

"Будем обжаловать", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

В столичной прокуратуре выразили удовлетворение решением Мосгорсуда, назвав его "законным и обоснованным".

Представитель столичной прокуратуры заявил, что ФБК штабы Навального организовывали "несанкционированные массовые публичные мероприятия", "которые нередко заканчивались массовыми беспорядками". Также, по его словам, "нередко в эти мероприятия вовлекали несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни".

Иск прокуратуры Москвы

Мосгорсуд рассматривал иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями и о запрете и ликвидации деятельности ФБК, ФЗПГ и сети штабов Навального. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку часть информации была засекречена.

Как заявили в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и штабы Навального "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" с целью "создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

Ранее в ходе досудебной подготовки по иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете определенных действий в качестве мер предварительной защиты в отношении ФБК и ФЗПГ. Прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность штабов Навального. 29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, существовавших почти во всех российских регионов.

Летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации ФБК как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ.

В октябре 2020 года Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов после того, как в ходе проверки Главного управления Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тыс. руб. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.