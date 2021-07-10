Полезные консультации перед высокой встречей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова состоялась встреча министра иностранных дел Индии др. Субраманьяма Джайшанкара с учеными института. Тема встречи была определена как "Индийско-российские связи в условиях меняющегося мира".

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Накануне официальных переговоров

Корр.: Встречи иностранных руководителей дипломатических ведомств с учеными института не редкость. Но прошедшая встреча серьезно отличается от всех предыдущих. Дело в том, что она проходила не после официальных переговоров индийского министра в Москве, а накануне. По мнению одного из моих индийских коллег, министру интересно не только лично донести индологам института позицию его страны в современном мире, но и узнать, что их беспокоит, как они видят отношения двух стран. Пожалуй, подчеркнул мой коллега, последний фактор для министра имеет особое значение. Ведь здесь собрались не только ученые политологи, а высококвалифицированные эксперты-индологи. Это, безусловно, облегчит ему понимание российской позиции на предстоящих переговорах.

Встречу открыл президент института академик Александр Дынкин. Он изложил свое видение изменившегося мира.

Мир гегемонии ни США, ни Китая нам не нужен

Дынкин: Сейчас мы снова стоим перед вызовом — иным, нежели в 1990-е годы, но не менее тревожным. Тогда, тридцать лет назад, мир праздновал окончание холодной войны. Многим казалось, что вот-вот будет установлен новый, более справедливый мировой порядок на базе ценностей демократии и свободного рынка. Теперь ясно, что эти ожидания не сбылись. Действительно, в 90-е годы часть российской политической элиты надеялась на присоединение к западным институтам, но с сохранением независимости в области обороны и безопасности. Оказалась – невозможная дилемма. Или одно, или другое. Современная стратегическая подчиненность Европы подтверждает правильность выбора России в пользу суверенитета. Может быть, этот урок будет полезен Индии.

Современный полицентричный мир сталкивается с угрозой возврата к биполярности. Противоречия между США и Китаем нарастают. Мы - свидетели идеологического и технологического decoupling двух крупнейших мировых экономик. Некоторые эксперты уже определяют отношения Вашингтона и Пекина как новую холодную войну. Нам не нужна эта война, мы не хотим в ней участвовать. Ни Россия, ни Индия не стремятся к мировому доминированию, не навязывают свои ценности, как единственно верные. Наши стратегические интересы лежат за пределами биполярности: Россия и Индия хотят быть великими державами, иметь высокотехнологичную, мощную экономику, работающие социальные институты, сохраняя при этом культурную и цивилизационную идентичность. Нам нужен мировой порядок, где существует несколько центров силы. Ни мир гегемонии США, ни мир гегемонии Китая нам не нужен.

Не хватает двум странам своих экспертов!

Очевидны попытки развести Москву и Дели по разные стороны баррикад. Полагаю, в Индии эти усилия не остаются без внимания. Думаю, что Россия и Индия являются гарантами сохранения полицентричной мировой архитектуры. В этом совпадают стратегические национальные интересы двух стран. Именно поэтому важно укреплять наше стратегическое партнерство, не закрывая глаза на возникающие трудности.

Не способствует нашему сближению политическая ситуация: сохранение индийско-китайских противоречий по пограничному вопросу ведет к росту недоверия между Индией и Китаем, а российско-американские и российско-европейские противоречия, режим санкций — к неминуемому сближению России и Китая. Наконец, и у нас, и в Индии наблюдается явная нехватка экспертов по двусторонним отношениям. Мы часто смотрим друг на друга через призмы западных СМИ, и этот взгляд получается априори искаженным. Ко всему прочему, далеко не все из тех, кто пишут в газетах и выступают на телевидении по вопросам двусторонних отношений, руководствуются бескорыстными соображениями укрепления нашей дружбы. Есть и те, кто работает в интересах третьих стран, заинтересованных в нарастании разногласий между Россией и Индией.

Корр.: Президент института рассказал в связи с этим, как в институте работают над формированием мощного кадрового резерва профессиональных специалистов по Индии. В частности, в ИМЭМО действуют два структурных подразделения, в которых заняты индологи. В рамках "Примаковских чтений" проводятся специальные сессии по Индии.

Дынкин: Мы привлекаем молодых специалистов со знанием индийских языков, наши эксперты выступают в индийских СМИ, публикуются в научных журналах, читают лекции в индийских вузах. Мы планируем и дальше работать в том же духе, расширяя число форматов и наращивая взаимодействие с индийскими учеными. Делаем это совместно с нашими коллегами из Института востоковедения РАН, первого в мире think tank, вступившего уже в третье столетие своей истории. Мы плотно сотрудничаем и с другими научными центрами, представители которых присутствуют здесь.

Корр.: Забегая немного вперед, отметим, что присутствовавший на встрече бывший посол Анвар Азимов поддержал тезис о необходимости расширения экспертов по двусторонним отношениям. Не отрицая необходимость регулярных встреч дипломатических работников двух стран и ведущегося сотрудничества специалистов двух стран, он предложил расширить экспертное сообщество и создать форум, в который бы входили бывшие дипломаты, политики — это люди, которые прекрасно разбираются в своих темах, хорошо подкованы в международных отношениях. Таких людей в наших странах много, и они могли бы составить русско-индийский Центр стратегических исследований и анализов.

Министр согласился с этим предложением и обещал по возвращении домой серьезно рассмотреть это предложение, считая его очень полезным для укрепления доверия и взаимопонимания двух стран.

Но вернемся к выступлению академика Дынкина.

В ущерб стратегическим интересам

Дынкин: Мощным ассиметричным, азиатским ответом на конфронтацию по линии Пекин-Вашингтон была бы нормализация, а затем и рост экономических и политических отношений между Нью-Дели и Пекином. Несколько дней тому назад выступал на 9-ом Всемирном форуме мира в Пекине. Порадовался тому, что его первая панель называлась China-India Relations: Rebuilding Mutual Trust. Уже больше 50 лет после вооруженного приграничного конфликта Москва кропотливо выращивает отношения с Пекином. И результаты этих усилий видны всему миру. И в этом, возможно, еще один важный пример российской внешней политики. Полагаю, Москва готова оказать добрые услуги по выстраиванию новых отношений двум дружественным государствам.

Мы считаем, что экономические проблемы преодолимы — при помощи наращивания сотрудничества в уже традиционных его областях, трансфера технологий и широкого участия российских инвесторов и специалистов в программе "Делай в Индии". Не до конца реализован потенциал создания совместных предприятий, которые работали бы на рынках третьих стран. Важно формировать производственные цепочки, стремиться к росту перекрестных инвестиций, расширять проекты в рамках "синей экономики", запустить транспортный коридор Ченнаи-Владивосток. Мы надеемся, что Индия станет одним из драйверов развития Дальнего Востока и Русской Арктики, и ждем, что индийские компании будут инвестировать как в добычу в России полезных ископаемых, так и в производство с высокой добавленной стоимостью.

Надо признать, что Москва и Нью-Дели иногда слишком много внимания уделяют сиюминутным проблемам в ущерб стратегическим интересам. Мы часто нечувствительны к озабоченностям друг друга, сами давая повод для критики.

Стабильность в отношениях надо поддерживать и укреплять

Корр.: Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкара согласился с выводом академика Дынкина о значительном изменении мира за последние тридцать лет. При этом он отметил, что российско-индийские отношения, несмотря на возникавшие иногда проблемы, всегда "придерживались логики геополитики". Об этих отклонениях, сказал он, сейчас даже не вспоминают, потому что наши отношения стабильны. Но при этом министр подчеркнул, что это не данность раз и навсегда, а их "надо укреплять и развивать". Это не значит, что наше общество, наши народы за последние 25 лет "как бы остановились во времени".

Министр: Мировая экономика развивалась, развивались и наши отношения, и не только на региональном уровне. Россия перешла в постсоветскую эпоху со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сейчас Россия – это европейская, тихоокеанская держава. Все это делает Россию другим игроком в мире, что не менее важно. Россия регулярно показывает, что у нее есть возможность влиять на решение самых разных проблем. Так что меняются и наши страны. Сейчас технологии движут миром. Наши страны меняются, мир и глобальная экономика взаимосвязаны, и Индия, и Россия не просто подходят друг другу, а обе страны динамично развиваются.

Если мы хотим, чтобы такие отношения у нас сохранились, нужно учитывать, что мир становится многополярным, и отношения надо поддерживать и согласовывать как в рабочих контактах, так и в рамках общей политики, и с уважением относиться к национальным интересам друг друга.

Нужно понимать, что мир многообразен и необходимо сохранять баланс интересов. Надо искать нормальные решения, невзирая на различие подходов по некоторым вопросам.

Главная суть многополярного мира – это гибкость в международных отношениях. Это значит, что нельзя ограничить набор партнеров. Реальность многополярного мира – гораздо сложнее, чем кажется. Нужно понимать, что когда расширяешь возможности, то нужно учитывать интересы и других партнеров. Именно этим Индия всегда руководствуется в своей политике. И обе наши страны следуют именно этим принципам и пониманию наших национальных интересов.

Китай - Индия: гонки ядерных вооружений нет

Корр.: Значительную часть речи министр посвятил экономическим интересам двух стран, отметив что в Индии констатируют усиление сотрудничества с Россией, в частности в сфере энергетики.

Министр: Индия более активно участвует в импорте и производстве нефти и газа, а Россия – в переработке и распределении. И Индия готова и заинтересована в расширении этого сотрудничества.

Между Москвой и Дели очень важным является научно-техническое сотрудничество. Важность этого видно на примере вакцины "Спутник V".

Корр.: Предположения моего коллеги о том, что индийскому министру интересно и важно знать, что волнует российских ученых, вполне оправдались. Это и вопросы отношения Индии и Китая, и ядерная гонка, и Афганистан. Александр Дынкин спросил, что думает Индия о подъеме Китая?

Министр: Я смотрю на этот вопрос с точки зрения истории. После второй мировой войны США и европейские страны потеряли свою хватку, и это дало возможность другим странам поднимать голову. Происходили перенастройки, развитие у многих государств стало более мобильным. Китай в этом случае является самым ярким примером. Для нас это естественное состояние. Может скорость развития у нас медленнее, чем у Китая, но в целом и мы меняемся. Китай наш сосед. Мы вместе участвуем в ряде международных организаций, как например в БРИКС, РИК и др. В последнее время отношения были стабильными и развивались, но Китай не выполнил некоторые свои обязательства и соглашения, о чем свидетельствуют недавние инциденты.

Академик Алексей Арбатов: Есть ли у Индии и Китая соперничество в сфере ядерных вооружений, ведется ли гонка в этом вопрос?

Министр: Мне кажется, такой гонки нет. Китай получил статус ядерной державы в 1964 году, а Индия в 1998. В основном существенными ядерными державами были СССР и США, и масштабы, и сама природа китайской программы увязаны с американской и советской программами. Китайская программа развивается более активно, чем наша. В нашем случае мы старались создать такие потенциалы, которые позволят нам защитить себя, осуществить необходимое сдерживание. Таких же подходов в сфере ядерных вооружений придерживается и Франция.

Экс-посол в Индии Вячеслав Трубников: 20 лет назад Индия и Россия тесно сотрудничали в деле борьбы с терроризмом, который шел из Афганистана. Сегодня американские войска выходят из этой страны и речь уже идет о нестабильности там. Как может развиваться сотрудничество Индии и России с тем, чтобы не допустить распространения нестабильности из Афганистана по всему миру?

Министр: Против радикализма и экстремизма в то время там боролся и Иран. Но хочу отметить, что в Индии многонациональное общество. Нас волнует суверенитет Афганистана и его единство. Мы соседи и нам нужен мир. Сейчас важно реально оценить там ситуацию. Потому что все страны региона заинтересованы в мирном развитии этой страны. Нам нужен такой Афганистан, чтобы с ним можно было сотрудничать.

Алексей Куприянов поинтересовался, как видит Индия политику России в регионе?

Министр: Я бы не говорил только о тихоокеанском регионе. Россия – это Евро-тихоокеанский регион. Границы регионов уже не имеют смысла. Концепция альянсов не работает. У Индии торговый баланс со странами АСЕАН более миллиарда долларов. Развивается торговля с Европой. Сейчас уже нельзя разбить мир по квадратикам и определять, в этом квадрате кто с кем сотрудничает. Россия активно сотрудничает везде.

Эпилог

По окончании переговоров министры иностранных дел России и Индии подтвердили, что обсуждали не только двусторонние отношения, но и вопросы, связанные с глобальными политическими изменениями в мире. В связи с этим они констатировали высокую динамику политического диалога и устойчивость взаимных отношений, и отметили при этом необходимость наполнения двусторонних контактов. Фактически встреча индийского министра с российскими индологами предварила обсуждение всех этих важных проблем, но уже на высоком уровне руководителей дипломатических ведомств.