Индия - на глобальных перекрестках: тема "Примаковских чтений"

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Второй день работы форума "Примаковские чтения" начался с выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова. В нем были затронуты практически все те же проблемы, которые предстояло обсудить на форуме в этот день.

И первым, после выступления министра, стоял вопрос о политике Индии. Он звучал так: "Индия – на глобальных перекрестках", сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

На каком перекрестке находится Индия?

Начиная дискуссию, модератор, бывший посол РФ в Индии Вячеслав Трубников, предложил обсудить несколько чрезвычайно важных вопросов. В частности, на каком политическом перекрестке находится Индия? Какова ее внешняя политика, а, вернее, каковы приоритеты внешней политики этой страны?

Он высказал предположение, что Индия, хотя и называется региональной державой, но вполне может претендовать на статус великой. Для этого, сказал он, ей не хватает только одного – стать членом Совета безопасности ООН. Возможно ли это?

Второй вопрос, который он предложил для обсуждения, это проблема борьбы с коронавирусом, а, если еще уже, то почему борьба со второй волной намного тяжелее, чем с первой? Однако дискуссия фактически пошла только по одному руслу – по борьбе с пандемией. И не потому, что индийские представители – участники форума – уклонились от обсуждения внешнеполитических проблем, а потому что для их страны коронавирус оказался очень и очень тяжелым.

Количество больных увеличилось почти в пять раз

Политический советник МИД Индии Ашот Малик, говоря о борьбе с пандемией, привел такие цифры: если в первой волне в Индии от коронавируса насчитывалось больных около 90 тыс. человек, то сейчас это количество увеличилось до 400 тыс. Это уже на грани катастрофы.

И хотя российский министр иностранных дел в своем выступлении отметил, что Россия постаралась максимально облегчить борьбу с коронавирусом в этой стране, послав своих врачей и вакцины, но Ашот Малик развернул эту проблему. По его словам, Россия поставила в Индию 91 тонну лекарств. Российские специалисты создали в стране 60 госпиталей. Более того, с их помощью сегодня шесть индийских компаний производят российскую вакцину "Спутник", они выпускают 900 млн доз в день. И это очень важно, потому что в Индии не исключают третьей волны. Естественно, что успехи борьбы с ней во многом будут зависеть от степени вакцинации населения страны.

Почему так произошло?

На вопрос, в чем причина такого резкого увеличения заболевания коронавирусом после первой волны, ответил президент одного из фондов в Индии Самир Саран. Он объяснил это усталостью жителей от первой волны. Когда показалось, сказал он, что вирус уже пошел на спад, то люди, не обращая внимания на необходимость принимать меры предосторожности, с удовольствием вышли на работу. Более того, они стали активно контактировать друг с другом. Но вирус мутировал, стал жестче, и стал более активно переходить от человека к человеку. Это дало такие тяжелые последствия.

По мнению обоих участников форума от Индии, Россия не только помогает населению их страны пережить пандемию, но и фактически это сотрудничество является примером, выходящим далеко за пределы одной страны. Индия, наладив производство вакцины, может поставлять ее не только в рамках собственной страны, но и помогать другим соседним странам, у кого такой вакцины нет.

Конкуренция с Китаем не мешает росту российско-индийского товарооборота

И все же на одной теме борьбы с коронавирусом участники не могли остановиться. Например, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян с недоумением говорила о том, что, несмотря на прекрасные отношения России с Индией, товарооборот между ними значительно и значительно уступает индийско-китайскому товарообороту. По ее мнению, "это очень и очень странно, это явная недоработка".

Она обратила внимание на то, что Индия и Китай, несмотря на сложные проблемы между ними, в частности, территориальные проблемы, нахождение тибетских беженцев в Индии и другое, решили эти проблемы оставить в стороне и пойти по пути прагматизма. И прагматизм их привел к резкому расширению товарооборота. Она назвала эту политику "политикой сотрудничества и соперничества".

Сотрудник ИМЭМО Алексей Куприянов считает, что Россия допускает большую ошибку, не обращая внимания на наличие многочисленных нюансов в политике Индии. В частности, Москву очень волнует участие Индии в таком объединении как США, Австралия, Япония и Индия. Однако цели Индии и США, подчеркнул он, совершенно различны. Если США стремится предать этому объединению антикитайское направление, то Индия участвует в нем для укрепления связей с АСЕАН. Это совсем другая цель, это цель - расширение Индии экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Один из присутствующих в зале задал вопрос, есть ли кто в этом регионе, помимо США, Китай и России, кто может играть серьезную, можно даже назвать "отвлекающую" роль. Оказалось, что таким игроком является Франция.

Франция, по мнению Алексея Куприянова, начинает играть все более и более активную роль в этом регионе и, естественно, не идет в фарватере США. А это значит, что те страны АТР, которые не хотели бы присоединяться ни к Китаю, ни к России, ни тем более к США, могут опираться на сотрудничество с Францией.