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Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода, на 5-6 градусов превышающая климатическую норму, ожидается в Москве и области до 18 июля, аналогичная ситуация будет складываться и в других регионах европейской части РФ, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

"В связи с влиянием антициклона в период до 18 июля в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, ожидается жаркая погода с температурой на 5-6 градусов, на западе округа на 7 градусов выше климатической нормы, днем температура будет повышаться до 27...34 градусов", - следует из прогноза, подготовленного Росгидрометом в пятницу по материалам Гидрометцентра РФ.

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Согласно прогнозу, "в Москве в период с 9 по 18 июля ожидается сильная жара, температура днем до 30...34 градусов, погода будет преимущественно без дождя, ветер слабый".

В Росгидромете сообщили, что из-за повышения температуры воздуха в ряде областей Центрального федерального округа ночью и утром могут создаваться условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы, то есть может ухудшаться экологическая обстановка.

Жаркая погода, превышающая климатическую норму, преимущественно без осадков также ожидается до 18 июля в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В Росгидромете предупредили, что "в связи с установлением на большей части европейской территории России жаркой и преимущественно сухой погоды постепенно будет возрастать класс пожарной опасности до высокого - 4 класс, и чрезвычайного - 5 класс".

"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается 10-12 июля в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, в Волгоградской области, на юго-западе Приволжского федерального округа, местами в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах", - отмечают синоптики.

Москва Подмосковье Росгидромет Гидрометцентр

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