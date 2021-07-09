"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

Лето в городе пока на четыре градуса теплее среднеклиматической нормы

Парк Музеон Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Объявленный Гидрометцентром России в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве вновь продлен.

"Температура выше +30 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует с 10:00 до 19:00 пятницы.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

По прогнозу Гидрометцентра, в столичный регион как минимум на неделю вернулась аномальная жара. "11-13 июля в Москве сохранится сильная жара (температура днем до 33 градусов), 9-13 июля аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте метеослужбы.

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 9 июля в Москве был установлен в 1903 году (33,5) и превзойден, скорее всего, не будет.

"Отклонение июльской температуры от среднеклиматической нормы в Москве составляет 6 градусов. Лето в целом пока на четыре градуса теплее обычного", - пояснил представитель метеобюро.

Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 29 июля.

Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.