Смертность в РФ в июне выросла на 13,9% к прошлому году

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Смертность в РФ в июне, по оперативным данным, возросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020 года из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта "дельта", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем в мае смертность в стране снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем. По отношению к маю прошлого года, когда был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снижение составило 6,1%.

Росстат уточняет, что число умерших от коронавируса в мае составило 12 779 человек. Количество случаев, когда коронавирус был основной причиной смерти, снизилось по сравнению с апрелем на 7,7%.

По данным Росстата, COVID-19 в 2 192 случаях предполагался как основная причина смерти, но требовалось провести дополнительные медицинские исследования (прирост таких случаев по отношению к апрелю составил 2,7%). Сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие иных болезней и способствовавшим появлению осложнений, коронавирус оказался у 984 умерших пациентов. Еще в 2 740 случаях инфекция не повлияла на наступление смерти (таких случаев оказалось меньше на 23,3%).

По данным оперштаба, в РФ всего за пандемию с момента выявления первого заболевшего 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 733 тыс. 218 случаев коронавирусной инфекции, 141 501 умерший и 5 млн 165 тыс. 087 выписанных.

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