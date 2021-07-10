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В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 082 случая, умерли 752 пациента - это новый максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

До этого максимальное число умерших за сутки было зарегистрировано 6 июля и составило 737 случаев летального исхода. Наибольшее количество скончавшихся в Москве - 108, в Санкт-Петербурге - 102, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов.

За сутки по выздоровлении были выписаны 17 750 человек.

В Москве выявили 5 694 новых случая COVID-19, еще 7 035 пациентов выздоровели. В Московской области - 2 487 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 978 случаев.

Еще 527 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 423 - в Воронежской области, 401 - в Красноярском крае, 393 - в Свердловской области, 357 - в Крыму, по 354 - в Иркутской области, Пермском крае, 335 - в Хабаровском крае, 334 - в Забайкальском крае, 332 - в Брянской области, 327 - в Омской области, 319 - в Ростовской области, 291 - в Коми, 282 - в Бурятии, 276 - в Оренбургской области, 267 - в Самарской области, 261 - в Мурманской области, 257 - в Волгоградской области, 255 - в Челябинской области, 254 - в Тверской области, по 252 - в Смоленской и Владимирской областях, по 251 - в Ленинградской области, Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 млн 758 тыс. 300 случаев коронавирусной инфекции, 142 253 умерших и 5 млн 182 тыс. 837 выписанных.

Хроника коронавируса. Июль.

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