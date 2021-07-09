Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 8 сентября начальника Егорьевского управления МВД Олега Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство предпринимателя. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Вместе с Ермаковым 8 июля был задержан его сын Александр - оперуполномоченный 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД по Москве. Ермакова-младшего суд также арестовал на два месяца.

Обоим предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ст. 30 п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК).

Ранее источник говорил "Интерфаксу", что полицейских подозревают в подготовке убийства предпринимателя.

В пресс-службе ГУ МВД Подмосковья "Интерфаксу" сообщили, что в отношении Олега Ермакова началась служебная проверка. Такую же проверку в Москве проводят в отношении Александра Ермакова. Если вина полицейских подтвердится, их уволят, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.