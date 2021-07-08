Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Егорьевске задержан начальник местного управления МВД РФ Олег Ермаков. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК, по месту его жительства и на работе проходят обыски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейского подозревают в подготовке убийства предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области "Интерфаксу" сообщили о проведении проверки по факту причастности Ермакова к совершению преступления.

Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по Егорьевску к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, говорится в сообщении.