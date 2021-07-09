Гендиректор "Тольяттиазота" досрочно покинул пост

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) одобрил досрочное расторжение трудового договора с гендиректором АО "Корпорация "Тольяттиазот" (управляет деятельностью "ТОАЗа") Дмитрием Межеедовым, говорится в материалах компании.

Временно исполнять обязанности гендиректора АО с 10 июля будет Сергей Шишов.

Совет директоров утвердил его кандидатуру на должность заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам управляющей организации "ОАЗа с 16 сентября 2021 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Тольяттиазота", Межеедов (возглавлял компанию с июня 2019 года) продолжит свою работу в составе совета директоров ТОАЗа и будет курировать реализацию стратегически важных проектов и инициатив.

В пресс-службе добавили, что Шишов входит в состав управляющей компании ТОАЗа с 2015 года: сначала занимал должность заместителя директора по экономике и финансам по общим вопросам, в 2019 году назначен заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам, а также входит в советы директоров управляющей компании ТОАЗа и ПАО "Азотреммаш".

Причины кадровых изменений "Интерфаксу" не назвали.

По данным ПАО "Тольяттиазот" на конец I квартала 2021 года, 71% акций компании находились в доверительном управлении у Тольяттихимбанка, принадлежащего Сергею Махлаю, еще 9,97% контролировал "Уралхим".

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тысяч тонн карбамида в год.