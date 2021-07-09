Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Гендиректор "Тольяттиазота" досрочно покинул пост

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) одобрил досрочное расторжение трудового договора с гендиректором АО "Корпорация "Тольяттиазот" (управляет деятельностью "ТОАЗа") Дмитрием Межеедовым, говорится в материалах компании.

Временно исполнять обязанности гендиректора АО с 10 июля будет Сергей Шишов.

Совет директоров утвердил его кандидатуру на должность заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам управляющей организации "ОАЗа с 16 сентября 2021 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Тольяттиазота", Межеедов (возглавлял компанию с июня 2019 года) продолжит свою работу в составе совета директоров ТОАЗа и будет курировать реализацию стратегически важных проектов и инициатив.

В пресс-службе добавили, что Шишов входит в состав управляющей компании ТОАЗа с 2015 года: сначала занимал должность заместителя директора по экономике и финансам по общим вопросам, в 2019 году назначен заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам, а также входит в советы директоров управляющей компании ТОАЗа и ПАО "Азотреммаш".

Причины кадровых изменений "Интерфаксу" не назвали.

По данным ПАО "Тольяттиазот" на конец I квартала 2021 года, 71% акций компании находились в доверительном управлении у Тольяттихимбанка, принадлежащего Сергею Махлаю, еще 9,97% контролировал "Уралхим".

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тысяч тонн карбамида в год.

Тольяттиазот Сергей Шишов Дмитрий Межеедов Тольяттихимбанк Сергей Махлай

Новости

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Что произошло за день: пятница, 9 июля

Байден призвал Путина обуздать российских хакеров-вымогателей

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Смертность в РФ в июне выросла на 13,9% к прошлому году

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');