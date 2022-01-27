Продажа пакета "Тольяттиазота" возобновится после отзыва жалобы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Возобновятся торги по продаже 38,73791% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ") в рамках банкротства бывшего руководителя и владельца компании Сергея Махлая, сообщил "Интерфаксу" финансовый управляющий должника и организатор торгов Олег Егерев.

Ранее торги были приостановлены из-за поступившей в ФАС жалобы. По словам Егерева, заявитель жалобу отозвал до ее рассмотрения.

Торги этим пакетом акций "ТОАЗа" были назначены на 8 февраля, заявки на них принимались до 5 февраля. Реализации подлежат обыкновенные акции предприятия, в том числе дробные, учет и хранение которых осуществляется в Тольяттихимбанке на счетах депо Instantania Holdings Ltd. и Kamara Ltd. (соответственно, 80 целых 181044/225326 штуки, что составляет 18,74791%, и 86 целых 35354/225326 штуки, что составляет 19,99%). Стартовая цена лота определена в сумме 31 млрд 168,86 млн рублей.

Другим лотом в рамках банкротства Махлая на торги выставлены еще 32,02712% обыкновенных акций "ТОАЗа". Этот аукцион назначен на 18 февраля, заявки принимаются до 17 февраля. Продаже подлежат 15,94611% и 16,08101% обыкновенных акций "ТОАЗа".

Все движимое и недвижимое имущество тольяттинского химзавода находится под арестом на основании решения Комсомольского районного суда Тольятти от 2019 года по уголовному делу (по заявлению ОХК "Уралхим") в отношении экс-руководителей "ТОАЗа" Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельца и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беата Рупрехта (все они находятся за пределами России - ИФ) по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на "ТОАЗе" на сумму более $550 млн.

Последовавшее удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с контролировавших ранее химзавод лиц, а также с ООО "Томет" (производит метанол на площадке "ТОАЗа") и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и "Уралхима" привело к процедуре банкротства в отношении С.Махлая и ООО "Томет". Интересы "ТОАЗа", который не считал себя потерпевшим и заявлял о необоснованности обвинений, в процедурах банкротства по решению суда представлял "Уралхим".

В конце ноября 2021 года "Уралхим" после более чем 10-летнего корпоративного спора заявил о получении контроля над советом директоров "ТОАЗа": по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители "Уралхима".

ФАС сообщала, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Дмитрия Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "ТОАЗа". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО "ТОАЗа" составляет 97 115 506 рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225 326 рублей.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тысяч тонн карбамида в год.