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Вакцина "КовиВак" снова появилась в Москве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" стала доступна в 14 павильонах "Здоровая Москва", сообщает официальный сайт столичной мэрии в субботу.

Отмечается, что сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи.

Вакцина доступна в павильонах, размещенных в парках "Фестивальный", "Царицыно", "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском, "Северное Тушино" и Гончаровском и в Олимпийской деревне. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике "Теплый стан" и сквере у культурного центра "Вдохновение".

В каждом прививочном пункте доступно не более 850 доз препарата, уточняется на сайте.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня. Привиться можно было в пяти детских городских поликлиниках.

18 июня столичный департамент здравоохранения сообщал "Интерфаксу", что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы.

КовиВак коронавирус

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