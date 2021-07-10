Вакцина "КовиВак" снова появилась в Москве
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" стала доступна в 14 павильонах "Здоровая Москва", сообщает официальный сайт столичной мэрии в субботу.
Отмечается, что сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи.
Вакцина доступна в павильонах, размещенных в парках "Фестивальный", "Царицыно", "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском, "Северное Тушино" и Гончаровском и в Олимпийской деревне. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике "Теплый стан" и сквере у культурного центра "Вдохновение".
В каждом прививочном пункте доступно не более 850 доз препарата, уточняется на сайте.
Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня. Привиться можно было в пяти детских городских поликлиниках.
18 июня столичный департамент здравоохранения сообщал "Интерфаксу", что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы.