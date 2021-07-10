Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:13Заразились
на 10.07В России 5 758 300+25 082В мире 186 060 062+502 675

Очереди выстроились за появившейся в Москве вакциной "КовиВак", за день она почти закончилась

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Тысячи москвичей в субботу привились вакциной от коронавируса "КовиВак", в результате ближе к вечеру запасы препарата в пунктах вакцинации были практически исчерпаны, ожидаются новые поставки.

10 июля препарат стал доступен в 14 павильонах "Здоровая Москва", как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата.

Корреспонденты агентства посетили несколько пунктов вакцинации и выяснили, что по состоянию на ранний вечер субботы запасы препарата были практически исчерпаны, за ним выстраивались очереди в сотни человек. Так, в павильоне, который располагается в ландшафтном заказнике "Теплый стан", журналисту сообщили, что препарат "КовиВак" закончился "на сегодня", однако завтра ожидают новые поставки и запись открыта. Исчерпаны оказались запасы препарата и в павильоне в парке Олимпийской деревни. В сквере на улице Дружбы оставались "считанные дозы" "КовиВака", новым посетителям рекомендовали не занимать очередь.

Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, препарат закончился за три дня. Ранее для желающих привиться "КовиВаком" была доступна запись по телефону, в субботу вакцинация проходила в порядке очереди без заблаговременной записи.

Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Для массовой вакцинации в России используется четыре российских вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова. Препарат "ЭпиВакКорона" в столице на данный момент закончился, ожидается поставка следующей партии вакцины.

Москва КовиВак коронавирус

Новости по теме

Новости

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 14% после роста накануне

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя

Движение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июля

Движение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июля

Путин проехался на "Аурусе" по ЦКАД и отметил жесткие стыки на трассе

В Подмосковье открыли финальный участок ЦКАД

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');