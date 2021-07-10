Очереди выстроились за появившейся в Москве вакциной "КовиВак", за день она почти закончилась

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Тысячи москвичей в субботу привились вакциной от коронавируса "КовиВак", в результате ближе к вечеру запасы препарата в пунктах вакцинации были практически исчерпаны, ожидаются новые поставки.

10 июля препарат стал доступен в 14 павильонах "Здоровая Москва", как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата.

Корреспонденты агентства посетили несколько пунктов вакцинации и выяснили, что по состоянию на ранний вечер субботы запасы препарата были практически исчерпаны, за ним выстраивались очереди в сотни человек. Так, в павильоне, который располагается в ландшафтном заказнике "Теплый стан", журналисту сообщили, что препарат "КовиВак" закончился "на сегодня", однако завтра ожидают новые поставки и запись открыта. Исчерпаны оказались запасы препарата и в павильоне в парке Олимпийской деревни. В сквере на улице Дружбы оставались "считанные дозы" "КовиВака", новым посетителям рекомендовали не занимать очередь.

Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, препарат закончился за три дня. Ранее для желающих привиться "КовиВаком" была доступна запись по телефону, в субботу вакцинация проходила в порядке очереди без заблаговременной записи.

Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Для массовой вакцинации в России используется четыре российских вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова. Препарат "ЭпиВакКорона" в столице на данный момент закончился, ожидается поставка следующей партии вакцины.