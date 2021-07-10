Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:13Заразились
на 10.07В России 5 758 300+25 082В мире 186 060 062+502 675

Самый высокогорный пункт вакцинации от COVID открылся в Кабардино-Балкарии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Высокогорный пункт для вакцинации от коронавируса открылся в Кабардино-Балкарском Приэльбрусье на высоте 2,3 тыс. метров, сообщили "Интерфаксу" в администрации Эльбрусского муниципального района КБР в субботу.

"Самый высокогорный пункт вакцинации развернут на поляне Азау в рамках проведения массовой вакцинации населения. Здесь могут привиться как местные жители, так и туристы, приезжающие на отдых в Кабардино-Балкарию", - сказал сотрудник администрации.

По данным оперштаба КБР, на сегодняшний день в республике вакцинацию прошли около 90 тысяч человек. Ежедневно в регионе прививается около двух тысяч жителей.

Кабардино-Балкария

Новости

В Тольятти ввели режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

Что произошло за день: суббота, 10 июля

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Погибший найден в зоне пожаров в Челябинской области

Погибший найден в зоне пожаров в Челябинской области

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

Вакцина "КовиВак" снова появилась в Москве

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Что произошло за день: пятница, 9 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');