Самый высокогорный пункт вакцинации от COVID открылся в Кабардино-Балкарии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Высокогорный пункт для вакцинации от коронавируса открылся в Кабардино-Балкарском Приэльбрусье на высоте 2,3 тыс. метров, сообщили "Интерфаксу" в администрации Эльбрусского муниципального района КБР в субботу.

"Самый высокогорный пункт вакцинации развернут на поляне Азау в рамках проведения массовой вакцинации населения. Здесь могут привиться как местные жители, так и туристы, приезжающие на отдых в Кабардино-Балкарию", - сказал сотрудник администрации.

По данным оперштаба КБР, на сегодняшний день в республике вакцинацию прошли около 90 тысяч человек. Ежедневно в регионе прививается около двух тысяч жителей.