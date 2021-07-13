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Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ

Более 28,6 млн человек привились от коронавируса в РФ
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России от COVID-19 привито более 28,6 млн человек, сообщила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Об этом Ежлова заявила во время Всероссийского форума "Здоровье нации" во вторник.

По ее словам, темпы вакцинации в регионах разные. "У нас есть и аутсайдеры, и нас есть и лидеры, и наша с вами задача разъяснять необходимость вакцинации", - отметила замглавы ведомства.

Ежлова подчеркнула, что "без создания прослойки, так называемого, как сейчас принято говорить, коллективного иммунитета ничего не получится".

Она сообщила, что в начале пандемии в России фиксировалось большое количество групповых очагов инфекции в медицинских организациях, но в настоящее время эта проблема решена "Очаги на первом этапе были достаточно крупные. (...). Но сейчас ситуация выровнялась, у нас единичные очаги и некрупные", - сказала Ежлова. По ее словам, это произошло благодаря охвату прививками, естественному приобретению иммунитета после заболевания, а также благодаря тому, что граждане научились соблюдать разработанные антиковидные меры.

За последние сутки в РФ зафиксированы 24 702 новых случая заболевания COVID-19, умерли 780 человек - максимальное количество за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. Наибольшее число скончавшихся зафиксировано в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 103, в Иркутской области - 32. В Москве впервые с 9 июня число заболевших упало ниже 5-тысячной отметки, составив 4 991 новый случай; выздоровели 7 290 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус Елена Ежлова

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