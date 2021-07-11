Крым обновил суточный антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые достигло 368, установлен региональный антирекорд по приросту инфицированных с начала пандемии.

"За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте" в субботу.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января - 365.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тысячи человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли, привиты 345 тысяч человек - около трети от планового показателя. В последние дни ежедневно регистрируется более 350 новых случаев.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом - массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.