Второй подряд антирекорд по приросту случаев COVID установлен в Крыму

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 370.

"11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за границы", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 10 июля - 368 случаев, до этого - 365 - 13 января.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли, привиты 345 тыс. человек - около трети от планового показателя. В последние дни ежедневно регистрируется более 350 новых случаев.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.