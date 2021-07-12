Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 762 453+302 454

Второй подряд антирекорд по приросту случаев COVID установлен в Крыму

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 370.

"11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за границы", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 10 июля - 368 случаев, до этого - 365 - 13 января.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли, привиты 345 тыс. человек - около трети от планового показателя. В последние дни ежедневно регистрируется более 350 новых случаев.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Хроника коронавируса. Июль.

12
Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном ЙоркширеВ Нью-Йорке прошел парад в честь медиков7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Аксенов Крым Коронавирус

Новости по теме

Новости

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

Что произошло за день: воскресенье, 11 июля

В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

Прошедший близ Крыма эсминец Defender достиг Гибралтарского пролива

"Спутник V" показал хорошую переносимость пожилыми при вакцинации в Сан-Марино

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');