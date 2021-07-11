"Спутник V" показал хорошую переносимость пожилыми при вакцинации в Сан-Марино

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Исследования в ходе вакцинации населения Сан-Марино показали высокую переносимость вакцины "Спутник V" людьми в возрасте от 60 лет и старше. Соответствующие выводу опубликованы в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet, сообщила в воскресенье пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Исследование проводилось в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля среди получивших одну или обе дозы вакцины "Спутник V".

Почти все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, при этом местные симптомы среди людей от 60 лет и старше встречались значительно реже, чем после вакцинации другими одобренными препаратами, сообщается в пресс-релизе. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было.

Возникавшие после вакцинации "Спутником V" местные и общие симптомы при этом были аналогичны симптомам после других вакцин, в первом случае - боль, припухлость на месте укола, во втором - слабость, головная боль, боль в суставах или мышцах, озноб, жар, общее недомогание, следует из текста исследования. При этом люди в возрастной группе от 60 до 89 лет сообщили о каких-либо симптомах в 43,7% случаев.

"Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей. Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности", - приводятся слова директора РФПИ Кирилла Дмитриева в пресс-релизе.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 67 странах с общим населением более 3,2 млрд человек. В Аргентине вакцина была одобрена в декабре прошлого года.