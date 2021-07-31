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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:14Заразились
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В Аргентине признали безопасной комбинацию "Спутника V" и других вакцин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения аргентинской провинции Буэнос-Айрес опубликовало предварительные результаты исследования безопасности комбинаций вакцин "Спутника V" с Sinopharm и AstraZeneca, по его итогам серьезных побочных эффектов не выявлено.

По данным ведомства, 41,6% вакцинированных "Спутником V" и одной из двух других вакцин - Sinopharm или AstraZeneca - вообще не испытали никаких нежелательных реакций. 8,4% испытуемых пожаловались на повышенную температуру и боль в спине, а 50% - на боль в месте укола.

Средний возраст участников исследования составил 49 лет, 28,1% - женщины, 71,8% - мужчины. Общее число участников исследования не указано.

Исследование на данный момент не закончено, в провинции продолжают набирать группы испытуемых.

В исследовании использовали три вакцины, которые применяются в провинции Буэнос-Айрес: российский "Спутник V", британская AstraZeneca, китайская Sinopharm.

"Спутник V" и AstraZeneca - векторные вакцины. Основой этих вакцин является ослабленный, неопасный для здоровья аденовирус - вектор, - который в естественных условиях вызвал бы обычную простуду. К нему "прикрепляют" часть коронавируса COVID-19, чтобы иммунная система "познакомилась" с ним. Их основное отличие в том, что в AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе, в "Спутнике" - аденовирус человека.

Китайская вакцина Sinopharm - цельновирионная инактивированная вакцина. Она содержит настоящий целый, но "убитый" коронавирус.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Аргентина Коронавирус Спутник V AstraZeneca Sinopharm

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