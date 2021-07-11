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Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские истребители были подняты в воздух в воскресенье для сопровождения самолетов-разведчиков США, которые приближались к границе РФ над акваторией Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Воздушные цели были обнаружены радиолокационными средствами дежурных средств ПВО Южного военного округа. Для их опознавания в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27, экипажи идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - отметили в центре.

Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы России не допущено, говорится в сообщении.

Минобороны РФ Черное море

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