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Военный самолет США вел многочасовую разведку у границ РФ и Белоруссии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американский разведывательный самолет в понедельник совершил многочасовой полет у западных рубежей России и Белоруссии, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, около шести часов курсировал вдоль южной границы Калининградской области и западной границы Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.

ARTEMIS - многофункциональная система разведки и наведения на цель. Она обеспечивает возможность высокоточного обнаружения с большой высоты целей противника. С высоты 12 км самолет системы ARTEMIS может сканировать сотни километров во всех направлениях, обнаруживать наземные и морские цели и отслеживать их перемещение, прослушивать радиопереговоры и определять местоположение радаров противника.

Как сообщал накануне Национальный центр управления обороной России, в воскресенье российские истребители перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем.

США Россия Белоруссия Польша

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