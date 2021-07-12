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Вильфанд указал на риск повышения средней температуры на Земле на пять градусов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Переход на "зеленую экономику" и минимизация вредных выбросов помогут затормозить глобальное потепление, в противном случае средняя температура на планете может повыситься сразу на пять градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"Если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на "зеленую экономику", тогда повышение температуры не превысит 2 градусов (повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, вряд ли сейчас уже возможно). Но если ничего не делать, тогда температура может вырасти сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично", - отметил Вильфанд.

По его словам, "если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно", это подтверждают "и специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации".

"Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие", - подчеркнул эксперт.

При этом он уточнил, что "лето в нынешнем году действительно аномально жаркое".

"Глобальное потепление приводит к тому, что тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более явным. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999 года", - сказал Вильфанд в беседе с изданием.

За неделю в Москве были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.

Гидрометцентр России Роман Вильфанд

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