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Владимирские власти разрешили переболевшим ходить в рестораны и салоны красоты

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Заведения общепита и сфера услуг во Владимирской области стали доступны для посещения не только для привившихся от COVID-19 и имеющих отрицательный ПЦР-тест, но и для перенесших коронавирус в последние полгода, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соответствующие изменения глава региона Владимир Сипягин внес в понедельник в указ "О введении режима повышенной готовности".

Так, посещать рестораны, кафе и бары теперь смогут люди, имеющие не только сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест, но и граждане с медсправкой о том, что они переболели коронавируом в течение последних шести месяцев.

Те же требования предъявляются к клиентам салонов красоты, массажных салонов, соляриев и саун, а также к посетителям фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов и кинотеатров. Отмечается, что с 15 июля действия указа будет распространяться и на постояльцев гостиниц.

Для несовершеннолетних доступ в вышеуказанные заведения, а также фуд-корты в торговых центрах открыт в сопровождении родителей, предъявивших отрицательный тест ПЦР, QR-код или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе.

По состоянию на 12 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 233 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 39 тыс. случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области с 12 июля деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания разрешается, если они будут пускать только клиентов с сертификатом о прививке от коронавируса или с ПЦР-тестом (срок действия - не более трех дней).

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