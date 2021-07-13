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Два землетрясения магнитудой 4,9 произошли возле Камчатки и Курил

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие у берегов Камчатки и Курильских островов во вторник утром, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда обоих землетрясений составила 4,9. Первое зарегистрировано в 10:37 вторника по местному времени (01:37 мск) в Тихом океане в 280 км юго-западнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 81 км под морским дном.

Спустя примерно полчаса землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 148 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км.

Ощущались ли эти землетрясения в населенных пунктах, не сообщается. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Курилы Камчатка

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