Землетрясение магнитудой 5,7 ощутили жители Петропавловска-Камчатского

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7, произошедшее у восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в Тихом океане в 14:28 по местному времени (5:28 мск). Его эпицентр находился в 146 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 33 км. Энергетический класс землетрясения составил 12,8.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до четырех баллов. Группы спасателей отправились проверять здания на предмет их повреждений.

Это уже второе землетрясение, случившееся во вторник у берегов Камчатки. на Камчатке. Первое - магнитудой 4,9 - произошло утром в Тихом океане в 148 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, в населенных пунктах региона оно не ощущалось.