Судно с заболевшими российскими моряками прибыло во Владивосток

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Судно "Socol 9", на котором, по словам жительницы Приморья, заболела часть экипажа, прибыло во вторник из Японии во Владивосток, идет оформление документов, сообщил "Интерфаксу" председатель профсоюза моряков Владивостока Петр Осичанский.

"Судно уже прибыло во Владивосток, будет оформляться какое-то время. К 12 часам, думаю, закончат", - отметил Осичанский.

Он добавил, что у одного из заболевших, чья супруга ранее обратилась в прокуратуру, уже спала температура, и кашля тоже нет. У остальных моряков, по словам председателя профсоюза, нормальное самочувствие.

"Судно зашло в порт, его оформляют и пограничники, и таможенники, и врачи. Они определят, что произошло с моряками. Все члены экипажа отказались от того, чтобы к судну прибыла скорая помощь. Даже капитан, который якобы чувствовал себя плохо, отказался. Остался только один из моряков", - уточнил Осичанский.

На прошлой неделе жительница Приморского края пожаловалась в транспортную прокуратуру на отсутствие медицинской помощи заболевшим российским морякам с судна "Socol 9", находившемся в японском порту Нагоя. По ее словам, из 15 членов экипажа у шестерых наблюдались повышение температуры, головные боли, вялость, у четверых работников - потеря вкуса, обоняния, кашель. Также она сообщила, что судовладелец своевременно не принял меры по оказанию медицинской помощи экипажу.

Представитель агентирующей компании ранее сообщил "Интерфаксу", что в компании не располагают информацией о заболевших моряках, но подтвердил, что судно следует во Владивосток. Он добавил, что по прибытии в Приморье "Socol 9" могут отправить на карантин.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что обращение поступило в Приморскую транспортную прокуратуру, однако поскольку судно иностранное, работодатель не поднадзорен, меры могут быть приняты только после захода судна в российский порт.