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Судно с заболевшими российскими моряками прибыло во Владивосток

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Судно "Socol 9", на котором, по словам жительницы Приморья, заболела часть экипажа, прибыло во вторник из Японии во Владивосток, идет оформление документов, сообщил "Интерфаксу" председатель профсоюза моряков Владивостока Петр Осичанский.

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"Судно уже прибыло во Владивосток, будет оформляться какое-то время. К 12 часам, думаю, закончат", - отметил Осичанский.

Он добавил, что у одного из заболевших, чья супруга ранее обратилась в прокуратуру, уже спала температура, и кашля тоже нет. У остальных моряков, по словам председателя профсоюза, нормальное самочувствие.

"Судно зашло в порт, его оформляют и пограничники, и таможенники, и врачи. Они определят, что произошло с моряками. Все члены экипажа отказались от того, чтобы к судну прибыла скорая помощь. Даже капитан, который якобы чувствовал себя плохо, отказался. Остался только один из моряков", - уточнил Осичанский.

На прошлой неделе жительница Приморского края пожаловалась в транспортную прокуратуру на отсутствие медицинской помощи заболевшим российским морякам с судна "Socol 9", находившемся в японском порту Нагоя. По ее словам, из 15 членов экипажа у шестерых наблюдались повышение температуры, головные боли, вялость, у четверых работников - потеря вкуса, обоняния, кашель. Также она сообщила, что судовладелец своевременно не принял меры по оказанию медицинской помощи экипажу.

Представитель агентирующей компании ранее сообщил "Интерфаксу", что в компании не располагают информацией о заболевших моряках, но подтвердил, что судно следует во Владивосток. Он добавил, что по прибытии в Приморье "Socol 9" могут отправить на карантин.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что обращение поступило в Приморскую транспортную прокуратуру, однако поскольку судно иностранное, работодатель не поднадзорен, меры могут быть приняты только после захода судна в российский порт.

Приморский край Socol 9

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