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Жительница Приморья попросила помочь заболевшим в Японии морякам из РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Жительница Приморского края пожаловалась в транспортную прокуратуру на отсутствие медицинской помощи заболевшим морякам с находящегося в Японии судна "Socol 9", сообщил "Интерфаксу" председатель профсоюза моряков Владивостока Петр Осичанский.

Судно находится в японском порту Нагоя. Заявительница, муж которой работает на этом судне, в обращении сообщила, что из 15 находящихся на судне членов экипажа заболели шестеро.

"Из симптомов: повышение температуры, головные боли, вялость, у четверых работников - потеря вкуса, обоняния, кашель. Лично у моего супруга начался кашель и затруднено дыхание", - говорится в обращении. По предварительной информации, судно работает под флагом Панамы.

Моряки, по информации заявительницы, обратились к судовладельцу за оказанием медицинской помощи, попросили медикаменты, однако в течение двух суток медпомощь не предоставляли. Только накануне экипажу пообещали доставить жаропонижающие препараты. Она также сообщила, что в пятницу судно должно покинуть японский порт, женщина опасается, что состояние заболевших в море может ухудшиться и просит оказать помощь морякам.

Осичанский сообщил, что профсоюз также обратиться в транспортную прокуратуру в связи с этой информацией. Представитель агентирующей компании сообщил "Интерфаксу", что информацией о заболевании членов экипажа "Socol 9" они не располагают.

"Нам не озвучили, что что-то происходит на судне с экипажем. Либо до нас что-то не дошло, либо вводят в заблуждение. Если есть какие-то жалобы, мы всегда реагируем", - отметил представитель компании.

Приморье Япония Нагоя

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