Хозяин квартиры в Приморье, где произошел взрыв, делал устройство для глушения рыбы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Причиной взрыва в многоквартирном доме в приморском городе Фокино, при котором пострадал один человек, стали действия хозяина жилья, который пытался изготовить устройство для глушения рыбы, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы краевого УМВД.

"Установлено, что в квартире произошел хлопок. 36-летний хозяин квартиры в результате инцидента получил незначительные телесные повреждения. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Гражданин пояснил, что хотел изготовить устройство для глушения рыбы", - сказал представитель пресс-службы.

В УМВД не пояснили, что именно взорвалось в квартире.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отдела полиции, представители МЧС и УФСБ, назначены экспертизы.

Как сообщалось, ночью в многоквартирном жилом доме по ул. Белашева, 16 в городе Фокино произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.