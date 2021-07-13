Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме в Приморье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в многоквартирном доме в городе Фокино в Приморском крае, есть пострадавший, сообщила региональная прокуратура.

Уточняется, что взрыв произошел ночью в многоквартирном жилом доме по улице Белашева, 16. В результате взрыва пострадал один человек. Подробностей о состоянии пострадавшего и причинах взрыва не приводится.

Прокуратура города контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Фокино - это закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) в Приморском крае. Там находится одноименный пункт базирования Тихоокеанского флота РФ.