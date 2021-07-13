Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:50Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 187 238 474+422 406

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Взрыв произошел на одном из этажей гостиницы на улице Советская. "По предварительным данным, сдетонировал газ", - сказал источник.

Пострадали четыре человека, один погиб, еще один находится под завалами, сообщил источник.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" подтвердили факт взрыва в гостинице. Надзорное ведомство организовало проверку, заявил собеседник агентства.

Он не смог уточнить информацию о погибших и пострадавших.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила, что на месте происшествия повреждены стекла и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Из здания эвакуированы 50 человек.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. К ликвидации последствий привлечены 40 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Геленджик Краснодарский край МЧС

Новости

Погибший при взрыве газа в Геленджике находился на улице

Источник сообщил о двух погибших от взрыва в гостинице в Геленджике

Один человек извлечен из-под завалов гостиницы в Геленджике

Бронетранспортер и маршрутка столкнулись на Ставрополье

Что случилось этой ночью: вторник, 13 июля

Что произошло за день: понедельник, 12 июля

Петербург получил вакцину "КовиВак", закончившуюся в июне

Путин счел, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с РФ

Путин счел, что подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с РФ

Ошибку экипажа назвали приоритетной версией крушения Ан-26 на Камчатке

Минфин разъяснил ситуацию с запретом наименования "фруктовое вино"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');