Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Взрыв произошел на одном из этажей гостиницы на улице Советская. "По предварительным данным, сдетонировал газ", - сказал источник.

Пострадали четыре человека, один погиб, еще один находится под завалами, сообщил источник.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" подтвердили факт взрыва в гостинице. Надзорное ведомство организовало проверку, заявил собеседник агентства.

Он не смог уточнить информацию о погибших и пострадавших.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила, что на месте происшествия повреждены стекла и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Из здания эвакуированы 50 человек.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. К ликвидации последствий привлечены 40 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.