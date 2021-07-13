Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в отеле в Геленджике
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Взрыв произошел на одном из этажей гостиницы на улице Советская. "По предварительным данным, сдетонировал газ", - сказал источник.
Пострадали четыре человека, один погиб, еще один находится под завалами, сообщил источник.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" подтвердили факт взрыва в гостинице. Надзорное ведомство организовало проверку, заявил собеседник агентства.
Он не смог уточнить информацию о погибших и пострадавших.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила, что на месте происшествия повреждены стекла и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Из здания эвакуированы 50 человек.
"По предварительной информации, есть пострадавшие. К ликвидации последствий привлечены 40 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.